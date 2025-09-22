Cronaca

VENEGONO SUPERIORE Lite in strada a Venegono Superiore: ferita una ragazza. Tutto è successo pochi minuti dopo le 13 di oggi in via Gugliemo Marconi, dove ambulanza, automedica, carabinieri e la polizia locale di Venegono sono intervenuti in codice rosso per soccorrere una giovane di 33 anni rimasta ferita in seguito a un episodio violento la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione.

Secondo i primi accertamenti all’altezza di un incrocio sarebbe scoppiata una lite, verosimilmente per motivi di viabilità, tra due automobilisti. In poco tempo dalle parole si è passati ai fatti e un uomo a bordo di una delle due macchine ha colpito con un oggetto contundente la conducente dell’altro mezzo, ferendola alla gamba sinistra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con i mezzi di soccorso e, dopo le prime cure sul posto, la giovane automobilista – comprensibilmente scossa – è stata trasportata al pronto soccorso del Circolo di Varese in codice giallo. Ha riportato traumi di gravità media e si trova attualmente in ospedale per le cure del caso.

In azione a Venegono Superiore sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri della stazione di Castiglione Olona della Compagnia di Saronno, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per risalire all’identità dell’aggressore e alla dinamica esatta di quanto accaduto.

