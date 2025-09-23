Saronnese

ORIGGIO – Cervi che attraversano le strade boschive mettendo in pericolo se stessi e gli automobilisti. Accade nelle zone ai margini del Parco dei Mughetti, il cui ufficio operativo di Origgio ha diffuso una nota per segnalare la presenza di ungulati all’interno del territorio del parco.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di prestare la massima prudenza e di percorrere queste strade a velocità ridotta, soprattutto nelle ore notturne.

Le zone più interessate

Le aree più interessate sono a Gerenzano: via Lepetit, via Caravaggio, via Risorgimento, via Inglesina e via Per Uboldo. A Uboldo: via Dell’Acqua, S.P. 527, S.P. 25, via Caduti della Liberazione e via Cascina Regusella. A Cerro Maggiore: S.P. 198. A Origgio: via Per Cantalupo e viale Europa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

23092025