ORIGGIO – Nel tardo pomeriggio di lunedì 22 settembre, attorno alle 16.30, una vettura ha preso fuoco sull’autostrada A8, nel tratto compreso tra Legnano e Origgio. Le fiamme sono divampate dal cofano dell’auto mentre percorreva la carreggiata in prossimità della zona industriale di Cerro Maggiore.

Fortunatamente non si registrano feriti: il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che l’incendio si propagasse all’intero veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo in pochi minuti, evitando che le fiamme potessero estendersi ulteriormente.

La colonna di fumo nero, visibile a grande distanza, ha attirato l’attenzione degli automobilisti in transito e ha reso necessario l’intervento della polizia stradale per gestire la viabilità. L’incendio ha infatti provocato forti rallentamenti e code lungo la direttrice autostradale, in particolare in direzione Milano.

(per le foto di ringrazia il nostro lettore Antonio)

