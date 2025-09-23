Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Mattinata difficile per gli automobilisti in transito lungo l’autostrada A8, in direzione sud, a causa di un incidente che si è verificato oggi attorno alle 9 nei pressi dell’innesto con la Pedemontana.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e a garantire la percorribilità della carreggiata.

Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini, di 22 e 53 anni, soccorsi dal personale sanitario. Entrambi hanno ricevuto assistenza medica, ma le loro condizioni non sono apparse gravi.

L’incidente ha causato code e rallentamenti lungo il tratto autostradale, con disagi per i pendolari e chi era diretto verso Milano. La situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati.

(foto: una delle auto incidentate)

