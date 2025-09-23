CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi l’appuntamento conclusivo della Festa di San Nicola che ha visto coinvolto il rione castiglionese di Madonna in Campagna.

Organizzata dal Comune con la collaborazione della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, dell’Associazione Borgo Antico e delle realtà commerciali locali, la tradizionale festa ha fatto registrare una grande affluenza e tanto divertimento per tutti, culminato con l’immancabile spettacolo pirotecnico. Durante la serata l’Amministrazione comunale ha consegnato una targa al Caffè Lucioni per congratularsi del riconoscimento che ha ottenuto da Regione Lombardia come attività storica.