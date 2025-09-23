Eventi

GERENZANO – Un’iniziativa dal grande valore sociale e sanitario è in programma per sabato 18 ottobre 2025. L’amministrazione comunale di Gerenzano, in collaborazione con il Lions Club Gerenzano – Basso Varesotto e con la Sos Uboldo, propone un corso gratuito di rianimazione cardio-polmonare e utilizzo del defibrillatore semiautomatico (Dae).

L’appuntamento si terrà all’auditorium comunale “G. Verdi” di via Manzoni 6, con due sessioni di formazione: il primo turno dalle 8 alle 13, il secondo dalle 14 alle 19. I posti disponibili sono soltanto 36, per garantire a ogni partecipante un percorso formativo completo e personalizzato.

Il corso permetterà di apprendere come riconoscere e gestire un arresto cardiaco, applicando le manovre di primo soccorso e utilizzando in sicurezza il defibrillatore semiautomatico. Al termine della giornata sarà rilasciato un attestato che certificherà le competenze acquisite. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 25 settembre all’indirizzo mail [email protected].

(foto d’archivio)

