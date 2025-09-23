Saronnese

GERENZANO – L’associazione civica La Voce di Gerenzano, guidata dalla presidente Luigia Giovanna Basilico, ha inviato una lettera ufficiale alla sindaca Stefania Castagnoli e all’Ufficio tecnico comunale per chiedere chiarimenti sulla situazione del cimitero, danneggiato dalla violenta grandinata del luglio 2023.

Nella missiva, l’associazione ricorda che l’evento meteorologico aveva compromesso gravemente i tetti delle strutture cimiteriali e sottolinea come, a oggi, non risultino adottati interventi provvisori di protezione, ad esempio la posa di teloni. Una mancanza che, secondo La Voce di Gerenzano, espone gli immobili a ulteriori deterioramenti e comporta rischi per la pubblica incolumità e per la dignità dei luoghi di sepoltura.

La Voce ha quindi chiesto al Comune di chiarire le motivazioni per cui non siano stati predisposti interventi provvisori; di ricevere copia degli atti adottati dopo l’evento (delibere, determine, verbali di giunta o di consiglio, eventuali ordinanze); di poter visionare o ottenere relazioni tecniche, perizie o valutazioni di fattibilità di interventi di protezione.

La richiesta è stata presentata anche come formale accesso agli atti ai sensi della normativa vigente, con la richiesta di un riscontro entro i termini di legge. “Restiamo in attesa di cortese riscontro scritto” conclude la presidente Basilico nella lettera inviata ieri 22 settembre.

