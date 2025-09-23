Cronaca

LIMBIATE / COMO – Prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco per portare soccorso alla popolazione colpita dalla forte ondata di maltempo che ha investito la Lombardia.

Durante tutta la notte le squadre hanno operato ininterrottamente con motopompe e idrovore per svuotare le aree allagate, scantinati e autorimesse. Le operazioni proseguono senza sosta e hanno superato gli ottocento interventi dall’inizio dell’emergenza. Attualmente sono impegnati sul campo oltre cento vigili del fuoco solo per le attività legate all’emergenza maltempo, affiancati anche dalle unità inviate in supporto dall’Emilia-Romagna.

A Como, nei pressi della stazione, stanno operando i Gos (Gruppi operativi speciali) con mezzi da movimento terra per la rimozione del fango e del materiale detritico. La maggior parte delle richieste di intervento proviene dai comuni di Meda, Cabiate, Limbiate e Bovisio Masciago.

Il coordinamento per l’invio delle risorse è gestito dalla Sala operativa regionale dei vigili del fuoco, in stretto contatto con la sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia.

