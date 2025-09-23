Ieri su ilSaronno: furto con aggressione in piazza Libertà, traffico in tilt e solidarietà sotto la pioggia
23 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 22 settembre, spiccano gli episodi di tensione in piazza Libertà a Saronno e i forti disagi causati dal maltempo e dallo sciopero dei trasporti. Grande attenzione anche per le iniziative di solidarietà, dal presidio per Gaza al saluto del cardinale Parolin, fino alla presenza saronnese al raduno della Lega a Pontida.
Un tentato furto in un negozio di piazza Libertà ha innescato una rissa culminata con il ferimento di un vigilante e l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.
Saronno, dal tentato furto alla rissa: tensione in piazza Libertà. Ferito vigilantes
Il maltempo, unito allo sciopero nazionale, ha mandato in tilt il traffico cittadino: diversi sottopassi sono stati chiusi per allagamenti, provocando pesanti disagi alla circolazione.
Saronno, sottopassi allagati e chiusi: traffico in tilt per pioggia e sciopero. Auto bloccata in via Milano
Nonostante la pioggia battente, numerosi cittadini si sono ritrovati in piazza a Saronno per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, esponendo cartelli e bandiere in segno di solidarietà.
Sotto la pioggia per Gaza: Saronno in piazza per il cessate il fuoco
Nel giorno conclusivo della visita a Saronno, il cardinale Parolin ha ringraziato la comunità lodando la forza della carità, sottolineando come abbia prevalso anche sulle avverse condizioni meteorologiche.
Saronno, il saluto del cardinale Parolin: “Oggi la carità ha vinto sul maltempo”
Al raduno di Pontida, una rappresentanza di saronnesi ha srotolato uno striscione per Elio Fagioli, ricevendo applausi dalla folla e l’attenzione dei media presenti.
Saronno in prima fila a Pontida: striscione e applausi per Elio Fagioli
