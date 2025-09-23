Comasco

LOCATE VARESINO – Paura nella mattinata di ieri per un incidente stradale avvenuto in via Trionfina. Una donna di 97 anni è caduta dalla bicicletta mentre percorreva la strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla ciclista, che ha riportato contusioni ed è stata trasferita in codice giallo – per alcune contusioni – all’ospedale di Saronno, dove è arrivata poco dopo le 10.30.

Dell’accaduto sono stati informati anche i vigili urbani, che hanno avviato accertimenti per chiarire ogni aspetto relativo alla dinamica di questo sinistro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale in servizio sul territorio, nella zona)

23092025