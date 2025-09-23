Maltempo, a Cesano Maderno recuperate molte targhe di auto
23 Settembre 2025
CESANO MADERNO – “Si informano i cittadini che, a seguito dell’alluvione di ieri, la polizia locale di Cesano Maderno ha recuperato 10 targhe di autovetture, presumibilmente staccatesi da veicoli in transito durante il maltempo”. Così una nota dell’Amministrazione comunale.
Queste le targhe: GS742BX; GZ499NS; GH287AX; GX421YR; ET549FW; FY826AK; GS949VC; BK359WA; DK816NS; FD038KA.
Per riavere le targhe è possibile recarsi al comando di polizia locale in via Fermi, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15; il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18). I proprietari dovranno presentarsi muniti di carta di circolazione del veicolo loro intestato. I non proprietari del veicolo dovranno invece presentare documento che dimostri il possesso o la delega da parte del proprietario.
(foto: le targhe recuperate dalla polizia locale)
