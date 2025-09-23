Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – La squadra degli alpini della Protezione civile di Caronno Pertusella e Bariola, appartenente alla sezione di Varese, è stata attivata dalla Regione Lombardia come parte della colonna mobile regionale ed è stata ieri operativa a Cantù, nella frazione di Vighizzola.

Nelle scorse ore i volontari hanno dato supporto sul territorio colpito dal maltempo, portando la propria esperienza e disponibilità. La squadra impiegata ha contato sei uomini: Paolo, Stefano, Filippo, Enzo, Alessio e Martino, che hanno lasciato Caronno per mettersi al servizio della comunità canturina.

Un impegno concreto e immediato, che conferma ancora una volta lo spirito di solidarietà e dedizione che caratterizza la Protezione civile alpini, sempre pronta a rispondere alle emergenze con professionalità e cuore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

23092025