Maltempo, la Prociv di Caronno ha dato una mano nel comasco
23 Settembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – La squadra degli alpini della Protezione civile di Caronno Pertusella e Bariola, appartenente alla sezione di Varese, è stata attivata dalla Regione Lombardia come parte della colonna mobile regionale ed è stata ieri operativa a Cantù, nella frazione di Vighizzola.
Nelle scorse ore i volontari hanno dato supporto sul territorio colpito dal maltempo, portando la propria esperienza e disponibilità. La squadra impiegata ha contato sei uomini: Paolo, Stefano, Filippo, Enzo, Alessio e Martino, che hanno lasciato Caronno per mettersi al servizio della comunità canturina.
Un impegno concreto e immediato, che conferma ancora una volta lo spirito di solidarietà e dedizione che caratterizza la Protezione civile alpini, sempre pronta a rispondere alle emergenze con professionalità e cuore.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
23092025