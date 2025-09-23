Limbiate

LIMBIATE – Resta ancora chiuso il sottopasso della Saronno-Monza in territorio di Limbiate, lungo la Nazionale dei Giovi. La chiusura era stata disposta ieri a causa della notevole quantità d’acqua accumulata all’interno della struttura, a seguito del forte maltempo.

Le operazioni di svuotamento sono proseguite per tutta la notte, ma le condizioni di sicurezza non sono state ancora ristabilite e la viabilità resta interdetta.

Il traffico è quindi deviato sulla Comasina, con percorsi alternativi che attraversano i comuni di Limbiate e Varedo. Già dalle prime ore della mattinata si sono registrati forti rallentamenti e code. Al momento non ci sono indicazioni sui tempi necessari per la riapertura del sottopasso, che continua a rappresentare un nodo critico per la circolazione della zona.

(foto archivio)

23092025