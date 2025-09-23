Cronaca

SARONNO / RHO – La forte ondata di maltempo che ieri ha colpito la zona ha messo ancora una volta sotto pressione il torrente Lura. A Rho, il corso d’acqua ha esondato in due punti: in via San Bernardo e alla storta di via Terrazzano. L’acqua ha invaso i campi circostanti, senza però causare danni alle abitazioni o mettere in pericolo i residenti. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi comunali, con un escavatore impegnato a mantenere pulito l’alveo, ma la quantità di pioggia caduta in poche ore ha fatto salire rapidamente la portata del torrente.

Diversa la situazione a Saronno, dove gli argini hanno retto e non si sono registrati allagamenti. Fondamentale, in questo caso, il contributo delle vasche di laminazione realizzate a nord della città, a Lomazzo, che hanno svolto il loro compito di invaso artificiale, trattenendo parte della piena e alleggerendo la pressione sulle zone a valle. Un sistema che ha dimostrato la propria efficacia, proteggendo i centri abitati più a sud e confermando l’importanza delle infrastrutture di compensazione idraulica nella gestione delle emergenze legate al maltempo.

