Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria centrale, dove una donna di 37 anni è caduta sulle scale del ponte della Vittoria, in via Diaz.

L’episodio si è verificato attorno alle 8.35, in pieno orario di punta, mentre numerosi pendolari e studenti si trovavano a transitare in zona. L’arrivo dei soccorsi non è quindi passato inosservato ai tanti passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, che ha prestato le prime cure alla ferita, trasportata successivamente all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il ponte della Vittoria, che collega due aree nevralgiche della città in prossimità dello scalo ferroviario, è molto frequentato soprattutto nelle ore di punta, rendendo l’episodio particolarmente visibile e commentato tra i presenti.

(foto archivio)

23092025