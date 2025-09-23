Città

SARONNO – Gli scout del gruppo Agesci Saronno 1 continueranno a collaborare con il Comune anche per il prossimo biennio. È stato infatti rinnovato l’accordo che disciplina le attività di volontariato che i giovani e gli educatori metteranno a disposizione della comunità fino al 31 luglio 2027.

La convenzione prevede che gli scout possano affiancare le iniziative del Comune in diversi ambiti: dal supporto ai centri di aggregazione giovanile alle attività ludico-ricreative e culturali, fino alla partecipazione a manifestazioni cittadine e a progetti di inclusione sociale. Le azioni saranno svolte in stretta collaborazione con i servizi comunali, con l’obiettivo di rafforzare le risposte ai bisogni della popolazione e offrire occasioni di crescita e socializzazione per i più giovani.

Un ruolo centrale sarà riservato all’aspetto educativo: gli scout, attraverso le loro esperienze di gruppo, porteranno avanti percorsi finalizzati a contrastare il disagio giovanile, prevenire la povertà educativa e promuovere la cittadinanza attiva. L’accordo valorizza così l’apporto originale del mondo del volontariato, riconosciuto come risorsa fondamentale per il territorio.

La convenzione stabilisce anche regole precise: i volontari non percepiranno alcun compenso, saranno coperti da polizze assicurative e dovranno attenersi a norme di comportamento che tutelano la dignità delle persone, la riservatezza e la sicurezza. Il Comune si riserva inoltre di monitorare periodicamente la qualità delle attività svolte.

Il rinnovo non comporta spese per le casse comunali e conferma la volontà dell’amministrazione di proseguire nella collaborazione con una realtà storica della città come gli scout, che da anni rappresentano un punto di riferimento educativo per tanti ragazzi e famiglie saronnesi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09