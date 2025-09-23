Softball

SARONNO – Dopo un decennio di impegno, passione e dedizione, Giorgia Brambilla lascia il consiglio direttivo dell’Inox Team Saronno Softball Baseball. Le sue dimissioni segnano la fine di un ciclo importante per la società, che ha riconosciuto con gratitudine il contributo dato in questi anni.

Dal 2014 a oggi Brambilla è stata un punto di riferimento nella vita del club, accompagnando la crescita della squadra e sostenendo con competenza ogni progetto, dalle iniziative societarie ai traguardi sportivi. La sua presenza ha lasciato un segno non solo all’interno dell’organizzazione, ma anche nella comunità di appassionati che ruota attorno al softball e al baseball a Saronno.

Il consiglio direttivo, pur accogliendo con rammarico la decisione, ha sottolineato che Brambilla continuerà a far parte della famiglia Inox Team con altri ruoli: volontaria, esperta di carte federali e speaker ufficiale. Una figura che, seppur in una veste diversa, resterà dunque centrale nella vita del club.

“La sua energia e il suo entusiasmo – hanno spiegato dalla società – continueranno a essere una risorsa fondamentale e un esempio per tutti”.

La formazione di softball del Saronno milita in A1 ed ha appena vinto la Coppa delle Coppe europea; la squadra di baseball partecipa al campionato di serie C.

