SARONNO – È arrivato al tetto nel corso dell’estate e sarà pronto la prossima primavera il Torre Parko, nuova icona nella skyline cittadina. Con i suoi 20 piani e una superficie complessiva di 17.000 metri quadrati, l’edificio rappresenta una delle operazioni di riqualificazione urbana più significative degli ultimi anni in città.

Realizzato da Sig.Ma Costruzioni e firmato da Park, collettivo interdisciplinare di architetti, designer e ricercatori di fama internazionale, Torre Parko nasce in un’area storicamente dismessa, trasformandola in un polo di innovazione e socialità. Non solo appartamenti: il progetto integra spazi residenziali, commerciali e direzionali, con soluzioni moderne pensate per interpretare l’abitare come esperienza condivisa e sostenibile.

Già oltre il 65% delle unità è stato venduto. Al suo interno troveranno posto 74 appartamenti, 6 uffici e 3 spazi commerciali, completati da servizi comuni come un terrazzo verde di 200 metri quadrati, una palestra di 70 metri quadrati e un’area coworking di 80 metri quadrati.

La posizione strategica, a pochi passi dalla stazione e dal centro storico, rafforza la vocazione della torre a diventare punto di riferimento per famiglie e professionisti. Con la sua conclusione, prevista per la prossima primavera, Torre Parko si candida a diventare non solo un edificio, ma un nuovo landmark per Saronno, simbolo di rigenerazione urbana e di uno stile di vita contemporaneo.

