SARONNO – Giornata intensa di ciclismo quella andata in scena a Gorla Maggiore, che ha ospitato la gara conclusiva di una ricca serie di eventi ciclistici. Nel corso del weekend la cittadina varesina ha visto infatti ben quattro competizioni, oltre a una pedalata benefica, culminate con la manifestazione che ha richiamato circa 250 giovani corridori, provenienti non solo dalla Lombardia, ma anche dal vicino Piemonte e perfino da una squadra giunta da Sanremo.

A impreziosire la giornata, la presenza dell’ex professionista Stefano Zanini, oggi direttore sportivo del team World Tour Astana, che ha portato la sua esperienza e incoraggiato i ragazzi.

Il Pedale Saronnese ha raccolto piazzamenti di valore: Samuele Volontè, nonostante una partenza disastrosa, ha saputo rimontare con grinta e determinazione, chiudendo al terzo posto assoluto; giornata meno brillante per Mauro Fusetti, apparso in difficoltà: per lui è arrivato un 27esimo posto. Anche Tommaso Aleotti non ha vissuto la sua miglior prestazione, ma ha comunque portato a casa un buon nono posto: considerando che alla partenza erano in 40, il risultato resta positivo. Splendida prova invece per Martina Balestrini, in stato di forma eccezionale in questo periodo: ha centrato un altro terzo posto, confermandosi protagonista di tutte le gare più recenti.

Con la gara di Gorla Maggiore, la stagione agonistica del Pedale Saronnese entra nelle sue ultime battute. Restano da disputare ancora due appuntamenti: il primo sabato 27 settembre a Caravate, quindi il gran finale a Saronno il 5 ottobre, che chiuderà un’annata da ricordare per risultati e partecipazione.

