Cronaca

MILANO – COMO – SARONNO – ASSO – Il forte maltempo di lunedì 22 settembre ha provocato allagamenti lungo diversi tratti ferroviari, costringendo Trenord a sospendere la circolazione in più punti della rete. Le interruzioni sono proseguite per tutta la serata di ieri e dureranno anche nella mattina di oggi, martedì 23 settembre.

I disagi riguardano tre direttrici principali. Sulla linea S11 è ferma la tratta fra Como San Giovanni e Seregno. Sulla Milano Cadorna–Saronno–Como Lago non circolano i treni tra Como Camerlata e Como Lago. Infine, sulla Milano Cadorna–Asso la circolazione resta sospesa tra Seveso e Mariano Comense/Camnago Lentate.

Per i pendolari sono stati attivati bus sostitutivi che collegano le stazioni interessate dalle sospensioni. È stato invece ripristinato il servizio fra Seveso e Palazzolo e fra Mariano e Asso.

I tecnici del gestore dell’infrastruttura stanno lavorando per riportare gradualmente la piena operatività. Nel frattempo, per monitorare la situazione in tempo reale, Trenord invita a consultare il sito trenord.it e l’app ufficiale, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09