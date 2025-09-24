Città

Lì, dove nel 1885 Innocente Pirazzi, di vecchia famiglia macugnaghese, aprì il piccolo albergo Belvedere (dove soggiornò anche la regina Margherita), il CAI Saronno, cinquant’anni fa, inaugurò il suo rifugio.

Così scrive Fulvio Campiotti, noto giornalista del “Corriere della Sera” e alpinista: “Dopo due anni di duro lavoro compiuto dai soci –operai, impiegati, industriali, professionisti, eccetera, che si sono trasformati in muratori, carpentieri, falegnami, lattonieri, elettricisti, verniciatori […]. E’ diventata una realtà quella che fu sempre una aspirazione di chi guidò la vita della Sezione saronnese del Club Alpino Italiano fin dal 1938, anno della sua costituzione”.

Il rifugio occupa e riporta a nuova vita gli spazi del Belvedere, chiuso nel 1952: “[…] sorge a quota metri 1932, sulle pendici del Monte Rosa, in una naturale e verde conca protetta da alberi secolari e ricca di rododendri, che quando sono in piena fioritura formano un quadro stupendo. Il rifugio di tre piani in muratura e pietra, con 24 posti-letto in cuccette e con una sala ristoro capace di ospitare 30 persone a sedere, è dotato di acqua corrente, di servizi igienici, di riscaldamento mediante caminetto e stufa e di illuminazione a gas”.

L’idea di realizzarlo risale al 27 aprile 1973, “[…] quando i soci riuniti in assemblea straordinaria, dopo aver ascoltato la relazione del presidente Filippo Bracchi, approvarono all’unanimità il progetto e di conseguenza l’acquisto dell’alberghetto in letargo. Tutti si rimboccarono le maniche iniziando i lavori di restauro che hanno comportato l’impiego e il trasporto per la maggior parte a spalla di materiali per un peso complessivo di ben 1184 quintali, dei quali 700 di sabbia, 115 di cemento, 82 di calce idraulica, 35 di mattoni e 45 di legname vario”.

Domenica 28 settembre, alle ore 10, viene inaugurata, alla presenza di più di quattrocento persone, la struttura rimodernata, in programma l’alzabandiera, la messa (celebrata da monsignor Ugo Ronchi) e un rinfresco: “La cerimonia sarà completata da una singolare manifestazione: una staffetta podistica indetta dagli atleti del «Gruppo Amatori Podismo» di Saronno […] che si concluderà dopo 130 chilometri davanti al rifugio. L’ultima frazione della staffetta – da Piedimulera alla capanna – sarà percorsa dal socio e noto maratoneta saronnese Fracangelo Tacchella, già autore di numerose imprese di rilievo”. Tacchella, partito da Piedimulera alle quattro del mattino, è però troppo veloce, e quindi si trova costretto a fermarsi alle sei e venti a Borca per attendere l’arrivo del sindaco di Macugnaga, al quale deve essere consegnata la pergamena del presidente del C.A.I. di Saronno.

“Con la sua opera la sezione di Saronno del C.A.I. intende offrire ai propri associati e alle sezioni consorelle un accogliente punto di partenza di infinite escursioni e ascensioni dalle più facili alle più impegnative e, in inverno, di piste di sci per tutti i gusti: inoltre, accanto al fabbricato, c’è un enorme macigno di roccia. La stessa sezione spera anche che il nuovo rifugio contribuisca ad aumentare fra i giovani la passione per la montagna e l’alpinismo”.

