Calcio Coppa Italia: derby Fbc Saronno-Caronnese in diretta
24 Settembre 2025
SARONNO – Oggi ultimo appuntamento con la fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza. Dalle 20.30 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi il Fbc Saronno riceve la Caronnese.
Saronnesi obbligati a vineere per restare in corsa per il passaggio del turno ma conterà anche il risultato fra Ardor Lazzate e Lantatese, che si affrontano nello stesso orario. E’ u raggruppamento nel qual i giochi sono tutt’altro che fatti, si deciderà tutto nel corso della serata.
A Saronno un pomeriggio di pioggia ed in zona dtadio anche un po’ di grandine; campo comunque in buone condizioni in una serata decisamente fredda e già autunnale.
