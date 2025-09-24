Calcio

SARONNO – Oggi serata piovosa al Comunale “Emilio Colombo-Gaetano Gianetti” di Saronno dove la Caronnese di mister Michele Ferri è ospite della squadra allenata da mister Fabio Tibaldo per questa ultima partita della fase a gironi di Coppa Italia Eccellenza.

La cronaca – Dopo alcuni minuti di studio si evidenzia la Caronnese al 12’ con una vera e propria azione corale che parte da Ghibellini e continua con ben tre cross in area dei padroni di casa, bravi a neutralizzare le incursioni dei rossoblu (Malvestio in particolare di testa impegna la difesa a respingere sulla linea di porta). Al quarto d’ora arriva il gol della Caronnese: 1-2 sulla fascia sinistra tra Malvestio e Rossi che sicuro con un rasoterra diagonale sul secondo palo firma la sua prima rete in Caronnese: 0-1.

Nei minuti successivi tocca a Colombo in due occasioni essere protagonista in area del Saronno. Al 23’ e’ bravo Paloschi a respingere in angolo un fendente di De Vincenzi da fuori area. Al 31’ Colombo palla al piede da buona posizione in corsa impegna l’estremo difensore avversario Todesco alla respinta a terra. Al 35’ su calcio d’angolo in completa mischia in area tocca a Savino andare in gol (on deviazione di Serra) portando il risultato sullo 0-2.

Al 35’ Paloschi e’ determinante su un colpo di testa ravvicinato.

Al 44’ Rossi effettua un dribbling all’altezza del limite e va al tiro con palla di poco sopra la traversa.

Nella ripresa le due formazioni effettuano un totale di 8 cambi. I padroni di casa cercano di recuperare il risultato ma la solida retroguardia della Caronnese si fa trovare sempre attenta a sventare qualsiasi incursione in area sigillando lo 0-2 finale e il passaggio di turno della Coppa Italia dalla fase a gironi agli ottavi.

FBC SARONNO-CARONNESE 0-2

SARONNO: Todesco, Vincenzi, Lorusso, Mzoughi, Favilla (11′ st Corona), Hasanaj (11′ st Ruschena), Serra (32′ st Benedetti), De Vincenzi, Cocuzza (11′ st Panigada), Mondoni, Cabezas . A disposizione: Norrito, Lofoco, Alletto, Moretti, Provasi. All. Fabio Tibaldo

CARONNESE: Paloschi, Cerreto, Dilernia, Savino, Tumino (8′ st Vaghi), Sorrentino, Malvestio (24′ st Cannizzaro), Ortelli (35′ st Dugo), Colombo (28′ st Corno), Rossi, Ghibellini. A disposizione: Trombetta, Galletti, Vitofrancesco, Serati, Sarkar. All. Michele Ferri

ARBITRO: Federico Tosi di Busto Arsizio

ASSISTENTI: Pietro Rubino di Cinisello Balsamo e Matteo Scopelliti di Milano

RETI: 15′ pt Rossi (C), 35′ pt Serra (C) (autorete)

AMMONITI: Mzoughi (S), Cocuzza (S), Cabezas (S), Tumino (C), Cannizzaro (C)

ESPULSI:

RECUPERO: 0′ primo tempo, 4′ secondo tempo

24092025