Calcio

SARONNO – Intenso mercoledì calcistico. Si gioca per la 4′ giornata di serie D con Varesina-Real Calepina ed arbitro Lorenzo Spinelli di Cuneo, assistenti Gabriele Lovecchio di Brindisi ed Alex Capotorto di Taranto, la gara è prevista alle 15.

Nelle categorie inferiori si gioca per la Coppa Italia, inizio alle 20.30. In Eccellenza l’Ardor Lazzate ospta la Lentatese, arbitro Edoardo Corbetta di Milano, assistenti Gianluca Pasquazzo di Busto Arsizio e Mario Speranza di Milano; e Fbc Saronno-Caronnese, arbitro Federico Tosi di Busto Arsizio, assistenti Pietro Rubino di Cinisello Balsamo e Matteo Scopelliti di Milano. Solo una passerà il turno, in un girone aperto ad ogni epilogo possibile.

In Promozione Sc United-Aurora con arbitro Leonardo Corbo, assistenti Samuele Burini di Busto Arsizio ed Omar Boulahrajane di Busto Arsizio e Universal Solaro-Ceriano Laghetto con arbitro Paolo Bruscagin di Gallarate, assistenti Leonardo Ryo Bogni di Gallarate e Michele Dumitroae di Gallarate.

Si gioca anche per la Coppa Lombardia sempre alle 20.30. Per quanto riguarda le squadre locali, spicca il derby Cogliatese-Cgds Misinto, al centro sportivo di via Montello a Cogliate mentre la Frazione calcistica Dal Pozzo è di scena in trasferta contro il Cadorago.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

24092025