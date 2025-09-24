Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Ancora una battuta d’arresto per la Varesina, che nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata di Serie D ha perso 0-2 in casa contro la Real Calepina. Il gol di Lugnan al 36’ del primo tempo ha sbloccato il risultato, poi al 70’ Zappa ha firmato il raddoppio che ha chiuso i conti. Per i rossoblù di Venegono Superiore si tratta della terza sconfitta in quattro gare, un avvio di stagione che complica la classifica.

Negli altri incontri, pareggio spettacolare tra Castellanzese e Oltrepò (2-2), e pari senza reti sia tra Leon e Caldiero Terme, sia tra Casatese Merate e Milan Futuro. Successi netti in trasferta per Breno (5-2 a Pavia), Brusaporto (3-0 a Scanzorosciate) e Folgore Caratese (1-0 a Voghera). In casa festeggia invece il Villa Valle, che supera 3-0 la Nuova Sondrio.

Domani pomeriggio completa il programma Chievo-Virtus Ciserano.

Risultati 4ª giornata – turno infrasettimanale

Castellanzese – Oltrepò 2-2

Leon – Caldiero Terme 0-0

Pavia – Breno 2-5

Scanzorosciate – Brusaporto 0-3

Varesina – Real Calepina 0-2 (36’ pt Lugnan, 25’ st Zappa)

Villa Valle – Nuova Sondrio 3-0

Vogherese – Folgore Caratese 0-1

Casatese Merate – Milan Futuro 0-0

Classifica Serie D Girone B

Folgore Caratese 12, Milan Futuro 8, Oltrepò (-1) 8, Real Calepina 7, Villa Valle 6, Caldiero Terme 6, ChievoVerona 6, Breno 6, Brusaporto 6, Virtus CiseranoBergamo 5, Leon 4, Varesina 3, Casatese Merate 3, Pavia 3, Scanzorosciate 3, Vogherese 2, Castellanzese 2, Nuova Sondrio 0.

(foto archivio)

