Clcio Coppa Italia Promozione: Universal Solaro vince il derby con il Ceriano. Tutti i risultati
24 Settembre 2025
SOLARO – Derby questa sera nel girone 7 di Coppa Italia Promozione: l’Universal Solaro supera 2-0 il Ceriano Laghetto e conquista il passaggio del turno. Decisive le reti di Briancesco, a fine primo tempo, e di Latino a inizio ripresa, che hanno sancito il successo e la qualificazione della squadra giallorossa.
A completare il quadro, negli altri gironi arrivano il successo esterno della BaSe96 Seveso sul Meda, che vale la qualificazione, e quello netto del Vighignolo contro l’Accademia Vittuone. In chiave varesina si segnalano la vittoria del Luino sul Verbano e il pareggio senza reti tra Morazzone e Gallarate.
Di seguito i risultati finali e i marcatori di questo turno infrasettimanale:
Coppa Italia Promozione – Risultati e marcatori
Girone 1 – Passa il turno Gavirate
Luino – Verbano 2-0 Reti: 14′ pt Spena, 28′ st Bonina
Riposa Gavirate
Girone 2 – Passa il turno Morazzone
Morazzone – Gallarate 0-0
Girone 3 – Passa il turno Accademia Inveruno
Castanese – Accademia BMV 1-0
Riposa Accademia Inveruno
Girone 5 – Passa il turno Vighignolo
Vighignolo – Accademia Vittuone 5-0 Reti: 20′ pt Ferrario, 25′ pt El Fiki, 40′ pt rig. Zingari, 20′ st Zingari, 45′ st Savoia
Riposa Arca
Girone 7 – Passa il turno Universal Solaro
Universal Solaro – Ceriano Laghetto 2-0 Reti: 44′ pt Briancesco, 5′ st Latino
Riposa Rovellasca
Girone 8 – Passa il turno BaSe96
Meda – BaSe96 Seveso 0-2 Reti: 32′ pt rig. Santonocito, 32′ pt Santonocito
Girone 17 – Passa il turno Locate
Viscontea Pavese – Locate 1-3
Riposa Union Calcio
