SOLARO – Derby questa sera nel girone 7 di Coppa Italia Promozione: l’Universal Solaro supera 2-0 il Ceriano Laghetto e conquista il passaggio del turno. Decisive le reti di Briancesco, a fine primo tempo, e di Latino a inizio ripresa, che hanno sancito il successo e la qualificazione della squadra giallorossa.

A completare il quadro, negli altri gironi arrivano il successo esterno della BaSe96 Seveso sul Meda, che vale la qualificazione, e quello netto del Vighignolo contro l’Accademia Vittuone. In chiave varesina si segnalano la vittoria del Luino sul Verbano e il pareggio senza reti tra Morazzone e Gallarate.

Di seguito i risultati finali e i marcatori di questo turno infrasettimanale:

Coppa Italia Promozione – Risultati e marcatori

Girone 1 – Passa il turno Gavirate

Luino – Verbano 2-0 Reti: 14′ pt Spena, 28′ st Bonina

Riposa Gavirate

Girone 2 – Passa il turno Morazzone

Morazzone – Gallarate 0-0

Girone 3 – Passa il turno Accademia Inveruno

Castanese – Accademia BMV 1-0

Riposa Accademia Inveruno

Girone 5 – Passa il turno Vighignolo

Vighignolo – Accademia Vittuone 5-0 Reti: 20′ pt Ferrario, 25′ pt El Fiki, 40′ pt rig. Zingari, 20′ st Zingari, 45′ st Savoia

Riposa Arca

Girone 7 – Passa il turno Universal Solaro

Universal Solaro – Ceriano Laghetto 2-0 Reti: 44′ pt Briancesco, 5′ st Latino

Riposa Rovellasca

Girone 8 – Passa il turno BaSe96

Meda – BaSe96 Seveso 0-2 Reti: 32′ pt rig. Santonocito, 32′ pt Santonocito

Girone 17 – Passa il turno Locate

Viscontea Pavese – Locate 1-3

Riposa Union Calcio

24092025