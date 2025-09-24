Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate saluta la Coppa Italia di Eccellenza con un successo casalingo: i gialloblù uesta sera allo stadio Brera, in casa, hanno battuto 3-2 la Lentatese grazie alle reti di Vianello, Grillo e Spitaleri. Un risultato che però non basta per la qualificazione, visto che nel girone a passare è la Solbiatese, vincente sul campo della Besnatese.

Termina così la fase a gironi, che vede uscire anche il Magenta (1-1 con l’Arconatese) e l’Fbc Saronno, sconfitto dalla Caronnese e ultimo nel proprio raggruppamento. Vittoria del Vigevano sull’Accademia Pavese, con i pavesi eliminati, mentre negli altri gironi si registrano pareggi e affermazioni decisive per la classifica.

Di seguito i risultati finali e i marcatori del turno infrasettimanale:

Coppa Italia Eccellenza – Risultati e marcatori

Girone 1

Besnatese – Solbiatese 0-1 Rete: 14′ pt Barbosa

Vergiatese – Sestese 2-0 Reti: 9′ pt Mazzucchelli, 26′ pt Basso Serati

Girone 2

Magenta – Arconatese 1-1 Reti: 19′ st Scapinello (A), 45′ st Matera (M)

Girone 3

Ardor Lazzate – Lentatese 3-2 Reti: 9′ pt Vianello (A), 26′ pt Grillo (A), 1′ st Spitaleri (A), 25′ st rig. Politi (L), 30′ st Gualandris (L)

FBC Saronno – Caronnese 0-2 Reti: 16′ pt Rossi, 34′ pt autogol

Girone 4

Sedriano – Baranzatese 1-1

24092025