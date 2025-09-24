Città

SARONNO – Una raccolta fondi che porta alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza da oltre 21 mila euro e una serie di momenti condivisi di preghiera e dialogo: così la comunità pastorale Crocifisso Risorto racconta il percorso di pace vissuto in città negli ultimi mesi.

Più volte i fedeli sono scesi in piazza insieme al coordinamento “4 Passi di Pace”, accompagnati dal suono delle campane delle sette chiese saronnesi, per dire basta ai conflitti che insanguinano il mondo. Ma non solo manifestazioni: lo scorso venerdì cristiani e musulmani hanno vegliato insieme, la comunità nella chiesa e nella moschea, uniti in un momento di silenzio e preghiera per invocare la pace.

L’iniziativa ha trovato concretezza anche nella solidarietà. Sono stati infatti raccolti 21.411 euro destinati alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. La somma, che sarà inviata tramite il Patriarcato Latino di Gerusalemme, è frutto della generosità dei saronnesi che hanno voluto offrire un contributo tangibile a chi vive ogni giorno la drammaticità della guerra. L’iniziativa ha visto anche la collaborazione del Comune.

La comunità pastorale sottolinea ora la necessità di proseguire sulla strada del dialogo, definito “unico cammino possibile per la pace”. Un impegno che passa anche dalla comunicazione, come hanno ricordato le parole di Papa Francesco e di Papa Leone. Il primo, poche settimane prima della morte, aveva scritto: “Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra”. Il secondo, nei primi giorni del pontificato, aveva invitato a “disarmare la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio”, chiedendo uno stile capace di ascolto e di dare voce ai più deboli.

Un messaggio che la comunità pastorale Crocifisso Risorto rilancia a tutta la città, convinta che la pace “disarmata e disarmante” inizi proprio da qui.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09