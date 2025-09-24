Groane

LAZZATE – La Sagra della Patata, giunta alla 20esima edizione, animerà il borgo a Lazzate da giovedì 25 a domenica 28 settembre. Saranno quattro giornate ricche di sapori, musica e appuntamenti per tutte le età. Si comincia giovedì sera con l’apertura del ristorante alle 19 e, a seguire dalle 21.30, dj set con Christian Boselli. Anche venerdì apertura ristorante dalle 19 e dalle 21,30 musica dal vivo con la cover band degli Oasis.

Sabato e domenica la manifestazione sarà arricchita dalla presenza dei mercatini d’autunno.

Dalle ore 10 si potrà curiosare tra le casette che ospitano ben 37 espositori e visitare la mostra “Damigianart” allestita in Casa A. Volta, dove le damigiane decorate a mano diventano vere opere d’arte, aperta fino alle 19. Sia sabato che domenica il ristorante della festa, con specialità a base di patata e non solo, aprirà anche per il pranzo. Sotto il tendone ogni sera si superano i mille pasti serviti, segno del successo e della partecipazione del pubblico alla sagra dedicata alle patate. Il menù propone un viaggio nella tradizione, a partire dalla “pulenta de pomm”, piatto simbolo della cucina lazzatese, fino al Pan del Volta, dolce ideato dallo chef Scanziani che richiama i sapori genuini di una volta. Non mancano grigliate di carne cotte a regola d’arte e primi piatti ricchi come pizzoccheri e gnocchi di patate al ragù di selvaggina, per accontentare chi cerca sapori intensi e autentici.

Sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, i più piccoli e le famiglie potranno partecipare al laboratorio creativo “Natura”, un’occasione per scoprire il mondo del tubero protagonista della sagra. La giornata proseguirà con la cena a partire dalle 19 e con nuova musica live dalle 21.30 e una cover band che propone Elvis Presley, mentre giochi e mercatino resteranno aperti fino alle 23.

Domenica, oltre a mercatini e mostra in Casa Volta, il laboratorio “Natura” accoglierà i visitatori dalle 11 alle 19. Alle ore 15 le vie si riempiranno di ritmo con “La magia del ritmo”, spettacolo itinerante che vedrà sfilare il Gruppo Majorettes di Rovellasca accompagnato dal Corpo Musicale Santa Cecilia.

La serata si concluderà ancora una volta con la musica dal vivo delle 21.30 con “Voci incontrollate” e con mercatino e spazi gioco attivi fino alle 23.

Quattro giorni intensi, di festa, tradizione e sapori, che ancora una volta animeranno il borgo. “Dopo il grande successo del Festival del vino, appena archiviato, ci attende un altro fine settimana coinvolgente, con esposizioni, mercatini, intrattenimento e ristorante” -commenta il sindaco Andrea Monti. “Ancora una volta, grazie alle nostre eccezionali associazioni, Lazzate diventa un punto di riferimento per trascorrere momenti piacevoli in compagnia, riscoprendo le tradizioni del territorio”.

