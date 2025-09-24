Politica

VARESE – “Mi trovo alla stazione centrale di Milano, in un clima da guerriglia; sono appena rientrata assistendo con i miei occhi a una sassaiola dei manifestanti. Questi sono teppisti a cui poco interessa della tragedia che si sta consumando a Gaza: sono interessati solo a trovare occasioni di scontro”. Questa la testimonianza della deputata del Varesotto, esponente di Italia Viva, Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo alla Camera, che l’altro giorno era presente in Stazione Centrale a Milano durante gli scontri che hanno fatto da corollario ad una manifestazione.

“Massima vicinanza alle forze dell’ordine – le parole di Gadda nella immediatezza dei fatti – costrette a contenere questi indegni gruppi di facinorosi, e solidarietà alle tante persone spaventate dalla violenza. Siamo tutti bloccati qui, lavoratori e viaggiatori”.

(foto archivio)

24092025