Comasco

LOMAZZO – Sabato 27 settembre 2025, alle ore 14:30, Lomazzo diventerà il palcoscenico di un’avventura unica: la “Caccia al Tesoro” di DramaGame, un’esperienza che fonde gioco urbano, enigmi digitali e prove dal vivo per riscoprire il patrimonio cittadino in modo originale e coinvolgente.

L’iniziativa, parte del Progetto Una Rete per non Cadere nell’Azzardo, mira a promuovere benessere e socialità come strumenti di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). Non una semplice caccia al tesoro, ma un evento che unisce cultura, ingegno e spirito di squadra, offrendo ai partecipanti un pomeriggio di sfida e divertimento sano.

Come funziona

I partecipanti, singoli o in squadra, si ritroveranno alle 14:30 presso l’ex asilo garibaldi in piazza IV Novembre 2 a Lomazzo. Da lì partirà un percorso fatto di enigmi avvincenti, prove stimolanti e colpi di astuzia, tra digitale e analogico, per scoprire angoli nascosti della città.

Chi può partecipare

Il gioco è pensato per ragazzi e adulti dai 14 anni in su; i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. La partecipazione è gratuita: il vero tesoro è vivere l’esperienza insieme.

Iscrizioni

Per partecipare è necessario iscriversi online al link: https://www.dramatra.it/evento/lomazzo27settembre

L’evento è organizzato da Asci – Azienda Sociale Comuni Insieme, con il sostegno di Regione Lombardia – Ats Insubria, e in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Lomazzo, Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione e MondoVisione.

Una giornata all’insegna del gioco intelligente, della scoperta del territorio e della condivisione, per dimostrare che il vero divertimento non passa dall’azzardo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09