Ieri su ilSaronno: Torre Parco skyline in trasformazione, auto in fiamme, arresti per furti in casa e disagi per maltempo
24 Settembre 2025
SARONNO -Tra le notizie più lette di ieri, martedì 23 settembre, spiccano l’evoluzione del paesaggio urbano di Saronno con la nuova Torre Parko, l’operazione congiunta contro una banda di ladri d’appartamento e i forti disagi causati dal maltempo, tra allagamenti, incendi e rallentamenti ferroviari. Una giornata segnata da cronaca, trasformazioni urbane e problemi infrastrutturali.
A Saronno è stata presentata la Torre Parko, un nuovo edificio residenziale di 60 metri che ridefinirà la skyline cittadina; il completamento è previsto per la primavera.
Saronno, Torre Parko cambia la skyline: pronto in primavera il nuovo landmark cittadino
Sono stati arrestati tre uomini accusati di far parte di una banda specializzata in furti in casa tra Saronno e Garbagnate: recuperata refurtiva e attrezzi da scasso.
Saronno e Garbagnate, fermata banda dei furti in casa: tre arresti
Le intense piogge hanno riempito con 200 mila metri cubi d’acqua le vasche del torrente Lura, in uno degli interventi di contenimento più rilevanti dell’anno.
Maltempo, nelle vasche del torrente Lura 200 mila metri cubi d’acqua: tra i riempimenti più importanti dell’anno
Tra Legnano e Origgio, un’auto ha preso fuoco sull’autostrada A8: traffico rallentato e interventi dei soccorsi in una giornata già complessa.
Auto in fiamme sull’A8 tra Legnano e Origgio: traffico in tilt
Dopo il maltempo, si sono registrati gravi disagi sulla rete ferroviaria con treni fermi sulle linee Como-Saronno e Asso, causando ritardi e cancellazioni.
Treni fermi dopo il maltempo: disagi sulle linee Como, Saronno e Asso
