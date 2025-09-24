Città

SARONNO -Tra le notizie più lette di ieri, martedì 23 settembre, spiccano l’evoluzione del paesaggio urbano di Saronno con la nuova Torre Parko, l’operazione congiunta contro una banda di ladri d’appartamento e i forti disagi causati dal maltempo, tra allagamenti, incendi e rallentamenti ferroviari. Una giornata segnata da cronaca, trasformazioni urbane e problemi infrastrutturali.

A Saronno è stata presentata la Torre Parko, un nuovo edificio residenziale di 60 metri che ridefinirà la skyline cittadina; il completamento è previsto per la primavera.

Sono stati arrestati tre uomini accusati di far parte di una banda specializzata in furti in casa tra Saronno e Garbagnate: recuperata refurtiva e attrezzi da scasso.

Le intense piogge hanno riempito con 200 mila metri cubi d’acqua le vasche del torrente Lura, in uno degli interventi di contenimento più rilevanti dell’anno.

Tra Legnano e Origgio, un’auto ha preso fuoco sull’autostrada A8: traffico rallentato e interventi dei soccorsi in una giornata già complessa.

Dopo il maltempo, si sono registrati gravi disagi sulla rete ferroviaria con treni fermi sulle linee Como-Saronno e Asso, causando ritardi e cancellazioni.

