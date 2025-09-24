Eventi

SARONNO – Il parco del Lura e il parco sorgenti del torrente Lura lanciano un’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di fotografia: contribuire con i propri scatti alla realizzazione del calendario 2026.

Il tema proposto è il torrente Lura e i paesaggi della sua valle, un patrimonio naturale che offre scorci unici in ogni stagione. Le immagini selezionate diventeranno protagoniste dei dodici mesi del nuovo anno, trasformando il calendario in una vera e propria galleria fotografica collettiva.

Ogni autore potrà inviare un massimo di tre fotografie a colori, in alta definizione, complete di titolo e generalità dell’autore. Le immagini, accompagnate dalla liberatoria (presente al seguente link), dovranno essere inviate entro il 19 ottobre 2025 all’indirizzo email [email protected].

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per mettere in luce il proprio talento e, allo stesso tempo, valorizzare la bellezza della valle del Lura, contribuendo a raccontarne l’anima attraverso l’occhio creativo dei fotografi. Chi vedrà selezionata la propria foto potrà vederla stampata sul calendario ufficiale 2026 del parco, a rappresentare uno dei dodici mesi dell’anno.

(foto d’archivio)

