Cronaca

LIMBIATE – È stata purtroppo ritrovata senza vita la donna di 78 anni scomparsa nel tardo pomeriggio di martedì 23 settembre nelle acque del canale Villoresi, al confine tra la località Palazzolo di Paderno Dugnano e Limbiate. La conferma è arrivata in serata dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

L’allarme era scattato poco prima delle 19, quando un passante lungo il percorso ciclabile che interseca la Comasina, all’altezza di Castelletto, aveva chiamato il 118 dopo aver visto un corpo in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il supporto della polizia locale: sono stati utilizzati gommoni e fari per perlustrare il corso d’acqua, gli argini e i sifoni a valle del ponte della Comasina. Nei pressi è stata ritrovata anche una bicicletta, che potrebbe appartenere alla donna. Dopo le ricerche, il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori.

Non è la prima volta che lungo il Villoresi si verificano episodi simili: spesso i corpi finiscono incastrati nelle strettoie sotto i ponti. Le cause del decesso sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine e non si esclude l’ipotesi del gesto volontario.

24092025