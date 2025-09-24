Groane

COMO – “Mentre si lavora al ripristino della normalità e alla messa in sicurezza dei cittadini colpiti dai fenomeni atmosferici rovinosi che hanno interessato il Comasco e la Brianza, chiederemo lo stato d’emergenza e di calamità naturale per sostenere Comuni, Province, aziende e famiglie nelle operazioni di ricostruzione”. Con queste parole i deputati di Forza Italia Paolo Emilio Russo e Fabrizio Sala hanno annunciato l’intenzione di portare avanti iniziative concrete a sostegno dei territori colpiti.

Nella nota i parlamentari hanno evidenziato la necessità di non fermarsi all’urgenza, ma di guardare anche al futuro con una strategia di prevenzione. “È importante individuare le aree più a rischio e programmare quanto prima interventi che impediscano il ripetersi di frane e crolli”, hanno spiegato.

Proprio per questo motivo è stata avanzata la richiesta di un intervento della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, istituita pochi mesi fa alla Camera dei Deputati. L’invito riguarda in particolare alcune zone della provincia di Como e di Monza e Brianza, come Blevio e il Basso Lago, oltre a Cabiate e Meda, che risultano più esposte a questo genere di eventi.

Secondo Russo e Sala, la collaborazione fra istituzioni a ogni livello rappresenta la chiave per affrontare la questione in modo sistemico. “Riteniamo importante coinvolgere sindaci, presidenti delle Province, responsabili della sicurezza e Protezione civile per garantire prevenzione, sicurezza e corretto coordinamento sugli interventi di emergenza e di ricostruzione”.

