SARONNO – Ancora maltempo, previsto ma forse non con questa intensità, su tutta la zona. Dalle 15 le prime goccie, poi alcuni potenti tuoni e quindi tantissima acqua: un vero diluvio quello che si è abbatuto su Saronno e dintorni attorno alle 15.30 odierne. In alcune zone saronnesi, come in quella del campo sportivo, si sono visti anche un buon numero di chicchi di grandine, anche se di piccole dimensioni e non in grado di causare veri e propri danni.

Saronno è stavolta finita al centro della perturbazione di passaggio, con situazione comunque destinata a migliorare nel corso del pomeriggio anche se è possibile ancora pioggia nel corso del pomeriggioed anche della serara, seppur senza fenomeni così intensi.

(foto: grandine nel pomeriggio a Saronno)

24092025