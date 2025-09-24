Solaro

SOLARO – I volontari e la polizia locale del Parco delle Groane sono stati negli ultimi giorni al fianco dei Comuni colpiti dalle straordinarie precipitazioni cadute nella notte di domenica e nella giornata di lunedì 22 settembre, che hanno travolto la Brianza e il nord Milano.

In questo scenario i volontari della Protezione civile del Parco, accompagnati dal comandante della polizia locale Claudio Attilio Camisasca, sono entrati in azione fin dalle prime ore dell’emergenza. Due squadre hanno operato senza sosta nei territori più colpiti, offrendo supporto ai cittadini e alle autorità locali. La giornata di oggi li ha visti impegnati soprattutto a Meda, uno dei comuni che hanno pagato il prezzo più alto, dove hanno lavorato fianco a fianco con vigili del fuoco, tecnici e altri uomini e donne della Protezione civile.

Il lavoro dei volontari, tra pompe idrovore e pale immerse nel fango, è la testimonianza di quanto la solidarietà e la prontezza del sistema locale possano fare la differenza di fronte a eventi che sempre più spesso assumono dimensioni eccezionali. Gli interventi a supporto dei Comuni delle tre province del Parco proseguiranno anche nei prossimi giorni.

(foto: volontari al lavoro)

24092025