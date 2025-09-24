Cronaca

SARONNO – È finito in ospedale con contusioni e lesioni al volto l’uomo di 44 anni aggredito nella notte tra venerdì e sabato mentre si recava al lavoro. La vittima ha raggiunto un pronto soccorso per le cure necessarie e ha già manifestato la volontà di sporgere denuncia alle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato intorno a mezzanotte, nella zona compresa tra piazza Indipendenza e via Pasta. Secondo la ricostruzione, tre uomini lo hanno fermato, lo hanno colpito al volto e hanno tentato di sottrargli denaro e cellulare. Il colpo, però, non è andato a segno: i malviventi sono fuggiti senza portare via nulla.

Il fatto ha suscitato grande preoccupazione nel quartiere, dove già da tempo i residenti segnalano situazioni di spaccio e degrado, soprattutto nelle ore serali e notturne. A lasciare senza parole i saronnesi anche il fatto che l’aggressione sia avvenuta a poca distanza dall’evento in corso in piazza.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili a chiarire la dinamica e a identificare i responsabili.

