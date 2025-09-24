Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione ieri in via Guglielmo Marconi a Saronno, dove intorno alle 13.30 si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un’automobile e una moto.

Nello scontro sono rimasti feriti due ragazzi di 16 e 19 anni, soccorsi sul posto dai sanitari inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Sul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, supportata dai carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità.

I due giovani, dopo le prime cure, sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Le cause dell’impatto sono al vaglio delle forze dell’ordine.

(foto archivio)

