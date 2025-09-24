Cronaca

SOLARO – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 24 settembre, quando un uomo di 79 anni è rimasto coinvolto in un incidente in via Varese 57. L’episodio si è verificato intorno alle 11.38, quando l’uomo ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori dalla carreggiata fermando la sua corsa contro un palo.

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, con l’invio di due ambulanze, tra cui quella della Croce Viola di Cesate e di un’automedica. I sanitari hanno soccorso l’uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate.

E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rho, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dell’impatto. Non sono mancate ripercussioni sulla circolazione.

