Groane

SOLARO – Quarant’anni di passione, impegno e risultati: lo Sporting Club di Solaro ha tagliato un traguardo importante e lo ha fatto con un pomeriggio di festeggiamenti, tra esibizioni sportive e applausi, che hanno sottolineato la vitalità di una realtà radicata nel territorio.

Alla cerimonia erano presenti la sindaca Nilde Moretti e l’assessore allo sport Christian Caronno, che hanno voluto rendere omaggio alla storia dello Sporting Club consegnando una pergamena di riconoscimento per i 40 anni di attività.

Quella dello Sporting Club è una storia che parla di famiglia e di dedizione. L’avventura è iniziata con il papà in via Colombo, per poi crescere e rinnovarsi grazie all’impegno e alla visione di Romina, che ha saputo dare nuova linfa a un progetto sportivo diventato un punto di riferimento per la comunità.

In questi decenni, la gestione familiare non solo ha consolidato un ambiente accogliente e inclusivo, ma ha portato anche a risultati sorprendenti, frutto di costanza, professionalità e amore per lo sport.

I festeggiamenti per il quarantesimo anniversario hanno rappresentato non solo un momento di memoria e riconoscenza, ma anche l’occasione per guardare al futuro con entusiasmo, nel segno di una tradizione che continua a unire generazioni attorno allo sport e ai suoi valori più autentici.

(foto dell’evento)

