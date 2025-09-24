Comasco

TURATE – Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento della rete viaria e dell’accessibilità urbana sul territorio comunale. Un intervento complessivo da 320.000 euro, che ha interessato diverse zone del paese con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e fruibilità a cittadini e utenti del trasporto pubblico.

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato:

la nuova asfaltatura di via Roma e via Mazzini ;

l’ abbattimento delle barriere architettoniche in via Cadorna e via Dante;

il rifacimento del marciapiede di via Leopardi ;

l’allargamento della banchina presso la fermata autobus di via Roma, pensato per migliorare la sicurezza e l’accessibilità al servizio di linea.

Contestualmente, è stata completata anche la nuova rotonda all’incrocio tra via Varese, la Provinciale SP233 e via Fagnana, realizzata nell’ambito del nuovo insediamento commerciale e che ha sostituito il precedente incrocio semaforico.

Con questi lavori l’Amministrazione comunale punta a migliorare la qualità della viabilità e l’accessibilità urbana, con interventi concreti a beneficio della comunità turatese.

