Vedano Olona: confermato mercato per la festa patronale e arriva anche il furgone bar
24 Settembre 2025
VEDANO OLONA – In occasione della festa del santo patrono, l’Amministrazione comunale ha comunicato che il mercato settimanale di lunedì 22 settembre si svolgerà regolarmente.
I banchi degli ambulanti animeranno come di consueto il centro del paese, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di fare acquisti e di vivere un momento di socialità nel giorno della ricorrenza patronale.
Tra le novità, sarà presente anche il nuovo camion bar, a disposizione di tutti i visitatori del mercato. Un’occasione per unire la tradizione religiosa della festa patronale a quella popolare del mercato, che resta un punto di riferimento per i cittadini di Vedano Olona.
(foto: il furgone bar a disposizione degli utenti del mercato)
