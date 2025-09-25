Eventi

SARONNO – Un nuovo appuntamento culturale arricchirà il calendario cittadino grazie a Il Circolo della Bussola e alla Cooperativa Popolare Saronnese, promotori di un evento molto atteso.

Domenica 28 settembre, alle 16, nell’aula magna della scuola Aldo Moro (viale del Santuario 13), il pubblico potrà nuovamente incontrare Luca Frigerio, giornalista e storico dell’arte, già più volte protagonista a Saronno con interventi capaci di conquistare ampie platee.

Questa volta Frigerio guiderà i presenti in un percorso suggestivo attraverso i capolavori a tema sacro di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, uno degli artisti più straordinari e controversi della storia. L’incontro, dal titolo “Caravaggio: storie di caduta e di salvezza“, offrirà uno sguardo affascinante sulle opere del maestro lombardo, lette e raccontate con lo stile coinvolgente e accattivante che contraddistingue l’autore.

Un’occasione preziosa per riscoprire, attraverso immagini e parole, la forza drammatica e la modernità senza tempo della pittura caravaggesca.

(foto d’archivio)

