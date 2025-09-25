Calcio Coppa Lombardia: promossa Dal Pozzo, in corsa l’Amor. Tradate ko
25 Settembre 2025
SARONNO – Ieri pomeriggio e sera di gare di Coppa Lombardia. In Prima categoria Tradate Abbiate-Academy Uboldo 1-2 ma passano il turno i tradatesi, primi in solitaria nel girone 9. Nel gruppo 12 Gerenzanese-Union Gorla 0-1, passa il turno perà il Marnate.
In Seconda categoria nel girone 8 Lonate Ceppino-Jeraghese 3-3, passa il turno l’Arsaghese; nel girone 13 Cistellum-Atletico Lomazzo 4-0 e Olimpia Cadorago-Dal Pozzo 1-3. Passa il turno la Frazione calcistica Dal Pozzo. Nel girone 14 è stata rinviata per il maltempo Cogliatese-Cgds Misinto, Amor sportiva-Pro Juventute Uboldo 1-0.
(foto da Facebook: festeggiamenti dei giocatori della Frazione calcistica Dal Pozzo coi tifosi per la vittoria ieri sera in trasferta sul campo dell’Olimpia Cadorago)
