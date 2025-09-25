Groane

CERIANO LAGHETTO – Quest’anno a Ceriano Laghetto non si terrà la tradizionale Festa dei Cortili. L’amministrazione comunale ha scelto di sospendere l’edizione 2025, spiegando le motivazioni in una nota ufficiale.

“Con rammarico comunichiamo che l’edizione 2025 della Festa dei Cortili non si terrà. La Festa dei Cortili è da sempre occasione di incontro e di gioia condivisa.”

Una decisione difficile, che nasce dal desiderio di rispettare un momento particolarmente delicato per la comunità cerianese: “Quest’anno, alla luce di un avvenimento che ha scosso nel profondo la nostra comunità, sentiamo che la scelta più giusta sia fermarci e ritrovarci, nella vicinanza reciproca e nel sostegno silenzioso che unisce nei momenti difficili.”

Il Comune ha voluto però sottolineare che il percorso organizzativo non è stato vano: “Il lavoro fatto dalle associazioni, dai volontari e dai cittadini non andrà perduto: sarà la base da cui ripartire per proporre nuovamente la Festa, con la stessa passione e con la serenità che merita.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09