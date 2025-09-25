CERIANO LAGHETTO – E’ iniziata ufficialmente la 48ª edizione della Festa di San Michele in frazione Dal Pozzo. La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia di San Vittore con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Ceriano Laghetto e gli Amici di San Michele. L’appuntamento è al centro civico Dal Pozzo in via Carso 35 dove l’evento proseguirà per tutto il fine settimana e si concluderà lunedì 29 settembre, ricorrenza religiosa di San Michele.

Sabato 27 settembre si comincia alle 14 con l’apertura della pesca di beneficenza e l’open day baseball con i “Braves”. In questa occasione, alla presenza del sindaco Massimiliano Occa, della Vicesindaca Francesca Sulis e dei Consiglieri delegati Daniele Agazzi e Ivano Cattaneo, ci sarà l’inaugurazione ufficiale del nuovo campo da baseball che ha ottenuto anche l’omologazione ufficiale per la categoria Under 15 e l’inaugurazione del nuovo campetto di calcio libero sul quale sono state da poco installate le nuove porte.

La serata vedrà l’apertura dello stand gastronomico, una serata danzante e, come ospiti, l’Associazione In X Aut. Durante tutto il weekend, i più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili e la pista di macchinine.

La giornata clou sarà domenica 28 settembre, che si aprirà con la Santa Messa Solenne alle 9,45. Seguiranno l’apertura della pesca di beneficenza e una dimostrazione di Kick Boxing con Asd Rsfc. In mattinata, anche un momento dedicato al benessere con la dimostrazione di Jessercize a cura di “Quelle del Fitness”. A pranzo, aprirà lo stand gastronomico e si potrà ascoltare musica dal vivo con i “Dbp”. Il pomeriggio sarà animato da giochi per bambini, dall’esibizione della scuola di musica “La Città Sonora”, e dal goloso appuntamento con il “Grande Nutella Party”, oltre che la presentazione del Gs Dal Pozzo. Il momento più solenne sarà alle 18 con la Santa Processione con la Statua di San Michele e la Banda “G. Puccini” di Misinto. La serata si concluderà con un ricco apericena, la serata Country con le scuole di ballo “Western Catalan” e “La Gang Degli Orsi”, e l’estrazione dei premi della lotteria alle 21.

L’evento si chiuderà lunedì 29 settembre con la Santa Messa per tutti i defunti alle 20.

“La Festa di San Michele è un appuntamento particolarmente sentito nella frazione: ricordo bene quando, da bambina, non vedevo l’ora di partecipare alla pesca e, più avanti, l’entusiasmo di mettermi in gioco come volontaria per tutta la comunità” – sottolinea la Vicesindaca con delega alla frazione, Francesca Sulis. – “Anche il programma di quest’anno è ricco di iniziative per vivere insieme momenti di festa, nel segno di una tradizione che resta viva. E sarà ancora più emozionante poter inaugurare proprio in questa occasione un nuovo spazio a disposizione dei cittadini, finalmente di nuovo fruibile e curato”.

Il programma

Giovedì 25 settembre

alle 20:30 – Incontro di preghiera tenuto da don Matteo Rivolta: “La speranza non delude” (Lettera ai Romani 5,5).

Venerdì 26 settembre

Alle 19:30 – Apertura stand gastronomico

A seguire: balli di gruppo e latino americano con la scuola di ballo Bizzarrie Dance.

Sabato 27 settembre

alle 14 – Apertura pesca di beneficenza

alle 15 – Open Day Baseball con Braves

alle 15:30 – Sante Confessioni

alle 19:30 – Apertura stand gastronomico

alle 21 – Serata danzante (ospite della serata: Associazione in X Aut)

Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025

Gonfiabili e pista di macchinine per bambini

Domenica 28 settembre 2025

alle 9:45 – Santa Messa solenne

alle 10:30 – Apertura pesca di beneficenza

alle 11 – Dimostrazione di kick boxing con RSFC Italian

alle 11:30 – Dimostrazione di jessercize con Quelle del Fitness

alle 12:30 – Apertura stand gastronomico con musica dal vivo dei DBP

alle 14:30 – Giochi per bambini ed esibizione della scuola di musica La città sonora

alle 16 – Grande Nutella Party

alle 16:30 – Presentazione gruppo sportivo

alle 18 – Santa processione con la statua di San Michele e la Banda G. Puccini di Misinto

alle 19:30 – Ricco apericena e serata country con le scuole di ballo Western Catalan e La gang degli orsi

alle 21 – Estrazione premi lotteria

Lunedì 29 settembre

alle 20:30 – Santa Messa per tutti i defunti

(foto archivio)