Città

SARONNO – Carlo Motta, ciclista saronnese e attivista di Bicipace, è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura alla volta dell’America Latina. Riceviamo e pubblichiamo il suo diario di viaggio dello scorso 13 settembre.

Turco-cosapa, km 73 e 312 mt+; altitudine tra i 3800 e 3900 metri. Giornata soleggiata, si rannuvola verso le 14. Lungo il percorso grandi mandrie di lama e, verso Cosapa, anche di alpaca. Anche questa tappa si svolge nel nulla dell’altipiano andino e avendo tanto tempo per pensare mi viene in mente una bellissima canzone di Enrico Ruggeri. Di quando Enrico Ruggeri faceva cose e scriveva testi che mi piacevano: “Gimondi e il cannibale”.

Racconta la storia di un grande uomo e grande ciclista; Felice Gimondi; uno dei pochi in grado di dare filo da torcere a Eddy Merckx, il.cannibale, appunto. “Cento e più chilometri alle spalle e cento da fare. L’orologio prende il tempo e il.tempo batte per noi”. Per me i km son solo 70 ma quando ti trovi nel mezzo, e hai lasciato 35 km prima il pueblo e te ne mancano altrettanti al prossimo sito abitato, cambia la prospettiva. Il deserto ha la capacità di stabilire le corrette coordinate e dimensioni. Ti senti per quello che sei, piccolissimo, quasi inesistente, “Cume’ una cicada contra la bufera” , come uno sputo contro la bufera. Le parole sono di Davide Van De Sfroos Bernasconi, cantautore comasco, laghee’. Lui le usa per raccontare lo stato d’animo dei nostri emigranti che partivano per la “merica”. Chissà come di traduce in arabo, urdu, wolof, pashtu, ecc.

Per 50 km bene, poi la strada gira verso nord e comincia il vento che proviene sempre da Nne (maledetto Nne!). Gli ultimi 10 km sono in piano e soffia davvero forte. Arrivo a Cosapa, un posto sperso nel nulla del nulla, e faccio fatica a farmi aprire dall’unico allojamiento del villaggio; ma o questo o la tenda. È una struttura nuova e pretenziosa; in realtà non capisco chi potrebbe utilizzarla in un posto come questo.

Faccio un giro per il paesino e vengo accapiato da due bambini, jesus e ti, che mi tempestano di domande e poi mi portano giocare a pallone. Non so voi ma correre dietro ad una palla a quasi 4000 metri tentando di scartare due gazzelle… lasciamo perdere! Poco dopo arrivano altri bambini e riusciamo a fare due squadre e io riesco a infilarmi in porta.

