SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 24 settembre, spiccano l’aggressione subita da un uomo mentre si recava al lavoro, i danni provocati da un improvviso nubifragio pomeridiano e un incidente stradale avvenuto sulla Saronno-Monza. In evidenza anche le segnalazioni per la presenza di cervi sulle strade del Saronnese.

Un uomo di 44 anni è stato aggredito da tre sconosciuti all’alba mentre si dirigeva al lavoro, riportando lesioni e contusioni: è stato soccorso al pronto soccorso e sono in corso le indagini dei carabinieri.

Nel pomeriggio di mercoledì un violento nubifragio con grandine ha colpito Saronno, causando allagamenti, disagi al traffico e numerosi interventi dei vigili del fuoco.

Un’automobilista ha perso il controllo del mezzo lungo la Saronno-Monza e si è schiantato contro un muretto a Solaro: è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Crescono le segnalazioni per la presenza di cervi sulle strade del Saronnese, con avvistamenti in diverse zone che hanno allarmato residenti e automobilisti.

