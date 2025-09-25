Ieri su ilSaronno: aggressione all’alba, nubifragio in città e incidente sulla Saronno-Monza
25 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 24 settembre, spiccano l’aggressione subita da un uomo mentre si recava al lavoro, i danni provocati da un improvviso nubifragio pomeridiano e un incidente stradale avvenuto sulla Saronno-Monza. In evidenza anche le segnalazioni per la presenza di cervi sulle strade del Saronnese.
Un uomo di 44 anni è stato aggredito da tre sconosciuti all’alba mentre si dirigeva al lavoro, riportando lesioni e contusioni: è stato soccorso al pronto soccorso e sono in corso le indagini dei carabinieri.
Saronno, aggredito da tre uomini mentre va al lavoro: lesioni e contusioni per un 44enne
Nel pomeriggio di mercoledì un violento nubifragio con grandine ha colpito Saronno, causando allagamenti, disagi al traffico e numerosi interventi dei vigili del fuoco.
Un’automobilista ha perso il controllo del mezzo lungo la Saronno-Monza e si è schiantato contro un muretto a Solaro: è stato trasportato in ospedale in codice giallo.
Saronno-Monza: perde il controllo dell’auto e si schianta a Solaro
Crescono le segnalazioni per la presenza di cervi sulle strade del Saronnese, con avvistamenti in diverse zone che hanno allarmato residenti e automobilisti.
Allarme cervi sulle strade del Saronnese: tante segnalazioni
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09