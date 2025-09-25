Città

SARONNO – Si è spento a 82 anni Alberto Borroni, artista saronnese conosciuto per le sue opere e l’impegno nella pittura sacra. Nel 1986, a Roma, aveva realizzato un dipinto destinato all’istituto Sante Rufina e Seconda, occasione che lo portò a incontrare Madre Teresa di Calcutta, di cui dipinse anche un ritratto.

Borroni firmò inoltre il ritratto di papa Giovanni Paolo II, che consegnò personalmente al pontefice durante la cerimonia per i patroni di Roma, i santi Pietro e Paolo. Si era distinto anche con i ritratti del cardinale Carlo Maria Martini, nel 1982 e poi nel 2010. Nel 1996, in occasione della beatificazione del cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, la Curia arcivescovile di Milano gli affidò la realizzazione di una grande tela esposta sulla loggia centrale della basilica di San Pietro a Roma e in seguito nel Duomo di Milano.

Oltre all’attività artistica, Borroni ha insegnato pittura con dedizione fino agli anni più recenti. «Era instancabile, ha trasmesso la sua passione fino alla fine» ricordano con commozione le sue allieve e amiche Carmen Vitali, Miranda Cotza e Vanessa Messina, sottolineando anche la sua competenza come studioso di storia dell’arte, in particolare dei pittori del Rinascimento.

Le esequie si sono svolte lo scorso fine settimana.

